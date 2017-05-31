Глава компании-партнера НАСА верит в инопланетян на Земле
Вашингтон, 31 мая, 2017, 11:28 — ИА Регнум. По его словам, для того, чтобы найти инопланетян, далеко ходить не нужно: они уже якобы пришли на Землю и живут «у нас под носом».
Цуканов М.В
Теории заговора и НАСА
«Мне всё равно, что люди могут посчитать меня сумасшедшим», — сказал Бигелоу.
О том, как он пришел к такому выводу, Бигелоу не сказал.
Bigelow Aerospace — один из частных партнёров американского космического агентства НАСА. В частности, компания создала развернутый в 2016 году на МКС надувной модуль BEAM (Bigelow Expandable Activity Module).