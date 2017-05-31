Астрахань, 31 мая, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Парламентарии законодательного органа Астраханской области озаботились качеством работы своих коллег. Народным избранникам муниципального уровня предлагается установить ответственность за прогулы и невыполнение своих обязанностей. Такое предложение на последнем заседании заседание совета по взаимодействию думы Астраханской области с представительными органами местного самоуправления озвучил председатель представительного органа Ахтубинского района Сергей Новак, сообщает ИА REGNUM 31 мая.

Astroblduma.ru Депутаты заседают

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Спикер отметил, что федеральным законом определены только статус и полномочия депутата, а вот обязанности чётко не прописаны.

«Предполагается, что в их число входят личное участие в заседаниях местных советов и комиссий, связь с избирателями и информирование граждан о своей деятельности. Однако это не закреплено ни в федеральном, ни в региональном законодательстве. И ответственность за неисполнение таких обязанностей тоже отсутствует», — добавил Новак.

Парламентарий напомнил о случаях, когда депутаты игнорируют эти негласные правила, вследствие чего срывается деятельность представительного органа.

За неисполнение обязанностей депутата можно наказать, проинформировали в заксобрании региона: одна из правовых норм регламентирует отзыв народного избирателями.

Однако в реальности она не работает, отметил Новак. Процедура достаточно сложная и затратная для местного бюджета, поскольку предполагает всенародное голосование и судебное решение. Причем, данный механизм не распространяется на депутатов, избранных по партийным спискам.

«Федеральное законодательство в этой сфере нуждается в корректировке, — считает Сергей Новак. — Необходимо установить обязанности и ответственность за их неисполнение».

По мнению депутата облдумы Евгения Дунаева, фиксирование обязанностей и ответственности — это «ограничения» депутатской деятельности. Народные избранники, по его мнению, вправе сами распоряжаться своим временем. Данная позиция не нашла поддержки у участников совещания.

Председатель комитета думы по государственному устройству и местному самоуправлению Роман Попов считает, что нужно предоставить регионам возможность самостоятельно устанавливать такие нормы. Соответствующая законодательная инициатива будет подготовлена для внесения в Государственную думу Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года в закон о статусе депутата думы Астраханской области были внесены изменения, устанавливающие дополнительные основания досрочного прекращения депутатских полномочий. Одно из них — отсутствие на пленарных заседаниях регионального парламента без уважительной причины более трёх раз в год.

А в октябре 2016 года депутатов региональной думы мотивировали законодательно на то, чтобы добросовестно посещать заседания парламента: теперь в случае отсутствия на заседании, народные избранники должны будут объяснять его причину.