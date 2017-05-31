Владивосток, 31 мая, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Обвинительный приговор браконьеру, застрелившему тигрицу в августе 2015 года, вынесен мировым судьей в Лазовском районе (Приморский край), сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Wilma Verburg Амурская тигрица с тигренком

«В Приморье вынесен приговор браконьеру, виновному в гибели молодой тигрицы в августе 2015 года, — сообщили в пресс-службе. — Условное наказание и 1 678 600 рублей к возмещению экологического ущерба — такую цену придется заплатить за роковой выстрел».

Уголовное дело в отношении жителя села Лазо рассматривалось судебным участком №74 Лазовского района Приморского края. Гражданин М. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК России. Приговор вынесла 30 мая 2017 года судья Самойленко Л.П..

«Суд признал его виновным и назначил условное наказание в виде исправительных работ с испытательным сроком на 1 год и 10 месяцев», — сообщили в пресс-службе.

Штраф в виде 1,7 млн рублей будет взыскан в доход государства. У жителя Лазо конфисковано ружье «ИЖ-27Е», признанное орудием преступления.

Отметим, что тигрица, которую застрелил житель Приморья, относится к виду, занесенному в Красную книгу Российской Федерации.

Комментируя решение суда, глава отдела Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России по сохранению редких видов Павел Фоменко отметил, что удовлетворен вердиктом.

«Обидно, что это произошло с достаточно умудренным годами человеком. Но, в данном случае, я считаю, что наказание справедливо. Стрельба по тиграм опасна для семейного бюджета», — сказал он.

Напомним, молодую тигрицу нашли 18 августа 2015 года в трех километрах от села Кишиневка (Приморский край) местные жители. У животного были перебиты задние лапы. Тигрицу спасти не удалось.

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