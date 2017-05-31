Курган, 31 мая, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В городах Уральского федерального округа общественники продолжают выходить на одиночные протестные пикеты, в поддержку всероссийской акции против политики уполномоченного по правам детей в России Анны Кузнецовой. Также активисты настаивают на широком общественном обсуждении «Стратегии в интересах детей» до её принятия, передаёт ИА REGNUM.

Пресс-служба Курганского отделения РВС Антиювенальный пикет в Кургане

В разных городах округа представители всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) также выходят с плакатами обращённым к президенту России: «Владимир Владимирович, не подписывайте «Стратегию в интересах детей» без её обсуждения с общественностью». В Кургане 30 мая активисты вышли в разное время на одиночные пикеты у памятника Коле Мяготину и у кинотеатра «Россия».

"Предыдущая «Стратегия действий в интересах детей» 2012−2017 привела к такому засилью ювенальных технологий в России, что сам президент Владимир Путин ничего не мог с этим поделать, хотя в 2013 году выступил резко против ювенального подхода в семейной политике. Подход этот грозит уничтожить привычную нам российскую семью. Изъятия детей по надуманному поводу, поддержка платного опекунства вместо родной семьи — всё это уже пришло в Россию, всё это — итог действия предыдущей «Стратегии детства». Наш народ, разумеется, против таких порядков. Сейчас тайком от народа принимают новую «Стратегию» на 2018−2028. Почему всё делается тайком? Почему документ не опубликовали и не обсудили? Пытаются протащить новые ювенальные безобразия? Если нет — покажите «Стратегию» «городу и миру», а мы посмотрим, нужна нам такая «Стратегия» или нет», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального курганского отделения РВС Курган Сергей Деньга.

Отметим, в пресс-службе свердловского отделения РВС сообщили, что сегодня, 31 мая, также состоится одиночный пикет в Екатеринбурге напротив здания правительства Свердловской области с 18:00 до 19:00 по местному времени.

«Недавняя поездка Анны Кузнецовой в Финляндию «по обмену опытом» вызывает у нас много вопросов, так как эта страна известна тем, что там ювенальная юстиция одна из самых жёстких. Также много вопросов к её докладу об избыточных мерах при отбирании детей из семей президенту России, так как ранее она заявляла о том, что такие случаи якобы единичны. Только наша организация знает о сотнях таких случаях по всей стране, которые из года в год приобретают системный характер. При этом готовится разработка «Стратегии детства», которая вероятно будет опираться на доклады тех, кому было дано поручение президента, и это тоже вызывает беспокойство, а также мы настаиваем на широком обсуждении «Стратегии». Именно поэтому мы ежедневно выходим на одиночные пикеты к административным зданиям в Екатеринбурге», — сообщили в пресс-службе свердловского отделения РВС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее волна аналогичных одиночных пикетов прокатилась по Свердловской области. Пикеты состоялись не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле и Первоуральске. Таким образом общественники Урала поддержали всероссийскую протестную акцию, которая проходит во многих городах страны.