Ростов-на-Дону, 31 мая, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В трёх городах Ростовской области, как и по всей России, прокатилась волна одиночных пикетов. В частности, на Дону протестные акции, участники которых недовольны проводимой уполномоченной по правам ребёнка в России Анной Кузнецовой политикой, могут перерасти в массовые митинги, передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

rvs.ru Пикет в Новочеркасске

Так, в администрацию Новочеркасска подано уведомление о намерении провести массовый пикет, посвященный проблеме, в предстоящие выходные.

«Мы возмущены тем, что документ пытаются принять без общественного обсуждения. Также выступаем против проювенальных действий детского омбудсмена, хотим к этой проблеме привлечь внимание общества. Вся деятельность Кузнецовой проходит без обсуждения с общественностью. В частности, отчитываясь президенту РФ о действиях органов опеки, она озвучила недостоверную информацию, сказав, что «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». Это не так! Потому недопустимо принимать стратегические документы в отношении детей, не обсудив их с родителями, с обществом», — отметил участник пикета.

Напомним, в течение двух дней в российских регионах прошли пикеты против ювенальной стратегии детства и проювенальной деятельности детского омбудсмена. Так, 29 мая, у здания правительства Ростовской области в донской столице состоялся одиночный пикет.

«Мы считаем, что принятие Стратегии породит неприятности на семейном уровне, вызовет конфликты в обществе и социальный взрыв. У нас под видом помощи детям нарушаются их права. А недавняя встреча детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Финляндии равнозначно свирепому внедрению ювенальной юстиции. Согласитесь, меморандум о сотрудничестве с ювенальными фашистами — странный способ помочь семьям», — считает руководитель регионального отделения РВС.

Подобный пикет прошёл в тот же день в Таганроге у главного входа в парк имени Горького.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 мая 2017 года председатель «Родительское Всероссийское Сопротивление» Мария Мамиконян адресовала детскому омбудсмену Кузнецовой открытое письмо, в котором заявила о своем выходе из Общественного совета при уполномоченном. Вместе с тем еще 75 родительских организаций подготовили свое обращение к президенту РФ.

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