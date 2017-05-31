Москва, 31 мая, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Если не изменять социально-экономическую политику и не переходить к таргетированию экономического роста, то никакого повышения реальных доходов населения, в том числе и пенсионных, не предвидится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

voffka1966 Пенсионный возраст

«Нынешняя политика правительства и Центробанка депрессивна по отношению к отраслям несырьевого сектора, она сознательно тормозит экономический рост, а без него никаких доходов населения быть не может», — считает Емельянов.

Минэкономразвития в целевом макропрогнозе до 2035 года предполагает, что пенсии за ближайшие 20 лет продемонстрируют практически нулевой рост, пишет 31 мая газета «Ведомости». При этом увеличение занятости населения может повысить темпы роста экономики в целом, отмечается в прогнозе. Для этого необходимо увеличить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

«Если отвлечься от моральных моментов и рассуждать чисто экономически, то такая мера вряд ли существенным образом повысит занятость людей», — отмечает Емельянов.

По его словам, граждане в возрасте 55 и 60 лет сегодня далеко не всегда уходят на пенсию и продолжают работать. При этом таким гражданам очень тяжело найти работу, особенно высоко квалифицированную, потому что с таких должностей их увольняют.

«Давление на рынок труда среди возрастных трудоспособных граждан и так велико, а если мы заставим людей официально работать до 63 и 65 лет, то количество вакансий не увеличится, а вот количество заявок на них станет выше. Мы добьемся только увеличения безработицы в этом возрасте и ухудшения качества жизни таких людей, потому что они не будут получать ни пенсии, ни официальную зарплату», — уверен Емельянов.

Ранее о необходимости именно такого повышения пенсионного возраста говорил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, такая мера позволит увеличить размер пенсий на 30% в течение шести лет и сделать ее «достойной». Повысить возраст пенсионеров России также рекомендовал Международный валютный фонд.