Ереван, 31 мая, 2017, 11:10 — ИА Регнум. С инспекцией процесса крупного инвестиционного проекта в сфере золотодобычи на юге Армении в области Вайоц Дзор посетил министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян.

Hetq.am Панорама местности

В частности, речь идет об Амулсарском золотоносном месторождении, права на разработку которого осуществляет компания «Лидиан Армения». Последняя входит в структуру британ-канадской Lydian International, основными акционерами которой являются Международная финансовая корпорация (IFC, группа Всемирного банка) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР/EBRD).

Этот довольно спорный с экологический точки зрения проект является одним из крупнейших за последние годы. В частности, он оценивается в $370 млн, которые позволят уже в 2018 году получить первый продукт. Об этом подтвердил министру исполнительный директор «Лидиан Армения» Айк Алоян (хотя ранее утверждалось, что к извлечению металла компания приступит в начале текущего года). Планируется, что компания проработает 10 лет, в течение которых, по данным ИА REGNUM, планируется получение порядка 70−75 тонн золота плюс серебро.

«Мы обязались создать образцовую программу, за которой следят международные инвесторы. От успехов «Лидиан» зависит и инвестиционный имидж. Когда программа успешно заработает, международные доноры последуют нашему примеру и станут инвестировать в экономику Армении», — заявил в беседе с министром директор компании.

В свою очередь, старший менеджер компании по стабильному развитию Армен Степанян заверил гостей, что оценка экологического и социального воздействия была проведена по стандартам IFC и EBRD. По его словам, были оценены соответствующие риски и даны ответы на все вопросы экологов и местных жителей.

Критики проекта указывают на проблему того, что месторождение будет эксплуатироваться открытым способом вблизи курортного города Джермук. Кроме того, оно находится в непосредственной близости от двух водохранилищ — Кечутского и Спандарянского. Первое питает озеро Севан, второе — орошает большую часть Сюникской области. Здесь же расположен подземный тоннель Арпа-Севан, по которому вода из южных областей поступает в озеро Севан — крупнейший бассейн пресной воды всего региона.

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Согласно министру Караяну, реализация данного проекта повлияет на рост ВВП ежегодно в объеме 2%. Он обратился и к мультипликативному эффекту от реализации проекта в иных отраслях хозяйственной деятельности области.

Амулсарское месторождение — второе крупное из 46 золотоносных месторождений Армении после Сотского. Разработку последнего осуществляет международная группа с российским капиталом — компания Geopromining Group.