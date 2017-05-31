Москва, 31 мая, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Совфед поручил профильным комитетам разобраться с ситуацией вокруг информирования жителей Московского региона об урагане, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Kappa352.egloos.com Ураган

Член Совфеда Франц Клинцевич обратил внимание на то, что в соцсетях активно обсуждается ситуация с отсутствием SMS-оповещения граждан об урагане, который обрушился на Москву 29 мая — в дискуссии ведомства и операторы перекладывают вину, МЧС ссылается на Росгидрометцентр.

«Надо было бы дать поручение профильным комитетам обратить внимание на проблему, понимая, что это связано с безопасностью граждан, чтобы снять напряженность, которая возникла в соцсетях», — предложил сенатор.

Его предложение поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Надо понять, чем занимается Росгдиромет… Мы не можем гарантировать, что это не повторится», — отметила спикер Совфеда. Она предложила комитетам по безопасности и по аграрным вопросам до конца сессии доложить верхней палате парламента, требуется ли дополнительное регулирование, в том числе законодательное, в системе оповещения граждан при ЧС.

Предупреждения МЧС РФ об урагане в Москве не было из-за прогноза погоды, сообщили в пресс-службе ведомства. Комментируя ситуацию с ураганом в Московском регионе 29 мая, в МЧС отметили, что выданный Росгидрометом прогноз не соответствовал критериям чрезвычайной ситуации, а значит, оповещения жителей Москвы и Московской области не требовалось.

«Информирование населения посредством отправки коротких текстовых сообщений (СМС) является одним из способов информирования населения, но не основным, так как характеризуется наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора», — приводятся в сообщении комментарий представителя пресс-службы МЧС России.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ураган стал самым разрушительным за всю историю метеонаблюдений в столице. Глава города обещал, что в ближайшие сутки «город будет практически полностью приведен в порядок».