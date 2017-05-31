Цзинань, Китай, 31 мая, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Опасная находка была обнаружена во время прокладки канализации. Рабочие извлекли из-под земли два ржавых предмета, похожих на снаряды, после чего вызвали полицию. Прибывшие взрывотехники обнаружили еще 38 снарядов, пишет «Наньцзао жибао».

China-inc.ru Ляохэ-Мукденская операция. Артиллерия в ожидании сигнала к общему наступлению. Гражданская война в Китае

Точное происхождение снарядов пока не установлено, однако все говорит о том, что они могли быть оставлены во время гражданской войны между КПК и Гоминьданом. Вероятнее всего, снаряды были произведены в 1930-х годах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Бюро общественной безопасности провинции Фуцзянь сообщило об уничтожении 300-килограммовой авиабомбы, которую ранее обнаружили местные жители на склоне одной из гор в уезде Чжанпу городского округа Чжанчжоу.