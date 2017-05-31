Москва, 31 мая, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В департаменте транспорта города Москвы завершили оценку ущерба, причиненного ураганном транспортной и дорожной системам города. Как заявил глава ведомства Максим Ликсутов 30 мая, столичный транспорт смог справиться с возникшими проблемами и обеспечил возможность гражданам продвигаться по городу с минимальными затруднениями и проблемами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ураган

По словам Ликсутова, информация об усиление ветра до 22 метров в секунду поступила от центра организации дорожного движения МЧС в 13 часов 10 минут 29 мая, а уже в 13 часов 20 минут она была выведена на 159-и табло отображения информации, расположенных на магистралях города.

Всего общественным транспортом столицы 29 мая перевезено 5 млн 670 тысяч пассажиров, что на 3% больше, чем в этот же день 2016 года.

На момент начала урагана без движения в Москве оказались 16 маршрутов городского наземного транспорта — троллейбусов и трамваев. К семи вечера насчитывалось 12 остановившихся маршрутов. К 10 часам вечера весь транспорт начал работать в обычном режиме.

Что касается столичного метрополитена, то 29 мая услугами подземки воспользовались 8 млн 700 тысяч пассажиров. В связи с ураганом движение поездов прекращалось на 25 минут на двух перегонах Филевской линии: на отрезках от станций Фили до Багратионовской и от станции Филевский парк до Пионерской.

На МЦК из-за упавшего на пути дерева увеличивали интервал движения поездов с 16.00 до 16.47 вечера.

Также ураганом было повреждено 104 дорожных знака и около 200 светофорных объектов. К 10 вечера все дорожные знаки и светофоры привели в порядок.

С 5.30 утра 30 мая наземный транспорт, метрополитен, железная дорога, МЦК работали в обычном режиме.

Также Ликсутов рассказал о работах по ликвидации последствий урагана. Для разбора завалов и замены проводов привлекали 4,5 тысяч сотрудников транспортного комплекса. По его словам, в условиях урагана транспортная система города отработала слажено.

Напомним, во время урагана в Москве порывом ветра перевернуло остановку, которая насмерть задавила человека. Как заявил Максим Ликсутов, из 9 тысяч остановок, оборудованных павильонами (это около 11 тысяч остановок по городу), она стала единственной упавшей. Причины произошедшего выясняются, ведется следствия. По сообщениям Мосгортрнаса, остановка проходила плановый контроль и плановое обслуживание.

Отметим, по степени ущерба, нанесенной транспортной системе Москвы, ураган 29 мая 2017 года признан сильнейшим за всю историю метеонаблюдений. Погибли 11 человек в Москве и 5 — в Подмосковье. Ранения получили почти 170 человек, из них 108 остаются в больницах, восемь человек — в тяжелом состоянии.