Донецк, 31 мая, 2017, 10:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 30 мая, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии пять раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 65 раз, сообщают 31 мая СМИ народных республик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили пять раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селам Сокольники, Новокиевка, пгт Фрунзе.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 65 раз. Под огнем оказались 17 населенных пунктов. Также артобстрелом ВСУ был сильно поврежден магазин в селе Коминтерново.

По данным Украины, один украинских солдат погиб, еще пятеро были ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 44 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Красногоровки, Гнутово, Новотроицкого, Павлополя, Березового, Широкино, Марьинки, Богдановки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Новолуганского, Авдеевки, Песков, Зайцево, станции Донец, Крымского, Станицы Луганской, Сизого.

Напомним, после неконституционного государственного переворота в Киеве, жители Украины в Крыму и в Донбассе начали массовые протесты против киевской хунты и ее антироссийской политики. В результате Крым стал частью России, а в Донбассе образовались две независимые республики — ДНР и ЛНР.

Киев объявил, что любые протесты в Донбассе и Крыму — незаконны, назвал жителей ДНР и ЛНР «сепаратистами» и «террористами» и отправил регулярную армию в Донбасс для подавления протестов. Однако, несмотря на постоянные нападения ВСУ, республики продолжают отстаивать свой суверенитет и строить государственную самостоятельную жизнь.