Москва, 31 мая, 2017, 10:41 — ИА Регнум. В России доля курильщиков остается неизменной и составляет 32% населения страны. Интенсивность курения среди них крайне высока: 20% всех опрошенных выкуривают в день пачку сигарет или более. Больше курящих среди мужчин (44%), респондентов в возрасте 25−34 лет (40%) и людей со средним образованием (40%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

(сс) CWitte Затушенные сигареты

По оценкам большинства курильщиков (60%) за год интенсивность потребления ими табачных изделий не изменилась. Снизили число выкуриваемых сигарет 25%, и, напротив, стали курить больше 14% опрошенных.

При этом выросло число курящих людей, которые хотят бросить курить. Если в 2013 году о стремлении отказаться от вредной привычки заявляли 57% курильщиков, то в 2017 году — их уже 79%.

Также стало больше тех, кто бросил курить: в 2013 г. их было 10%, в мае 2017 г. — 19%. Катализаторами для решительного отказа от сигарет, помимо сильного желания (его называют 22%), для курящих респондентов скорее всего будут болезни (11%).

О значимости создания социальной рекламы, направленной на борьбу с курением, говорят 18%, тогда как наркоманию (59%), алкоголизм (42%), жестокое обращение с детьми (40%) в этом контексте называют существенно чаще.

Опрос проведен 23−24 мая 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в I квартале 2017 года за нарушения закона о курении привлечены к административной ответственности 2052 правонарушителя, в том числе 212 юридических лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 15,4 млн рублей.

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