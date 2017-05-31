Пекин, 31 мая, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, сегодня, 31 мая, ЦБ КНР провел операции обратного РЕПО на общую сумму в 210 млрд юаней ($30,6 млрд). Данная мера направлена на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Как отмечается в заявлении Народного банка Китая, операции были проведены на 2 срока: доходность семидневных операций на сумму 180 млрд юаней составит 2,45%, двухнедельные операции (30 млрд юаней) принесут 2,6%, пишет «Синьхуа».

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 марта 2017 года главный финансовый регулятор страны вновь провел операции обратного РЕПО. В целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке в экономику страны были дополнительно «влиты» 80 млрд юаней ($11,6 млрд).