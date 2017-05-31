Москва, 31 мая, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Законопроект о выплатах советских долгов по вкладам и государственным ценным бумагам для жителей Крыма и Севастополя разработал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Белик («Единая Россия»), сообщает RT.

Цитата к/ф «Три плюс два». реж. Генрих Оганисян. 1963. СССР На берегу Крыма

Компенсации по депозитам и ценным бумагам времен СССР помогут жителям Крымского полуострова, которые находятся «в непростом социальном положении», считает парламентарий.

Депутат указал на то, что у жителей полуострова должна быть возможность получить компенсации в отделении Сбербанка или любого уполномоченного банка.