Астрахань, 31 мая, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В Астрахани не унимаются хулиганы. На этот раз жертвой вандалов стал сквер имени Гейдара Алиева. Здесь неизвестные ободрали клумбы с розами. Всего хулиганы вырвали около сотни кустов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель администрации города Денис Боднюк.

Фото со станицы Дениса Боднюка facebook.com/bodnyuk Клумбы без роз

«Ужас! Около одиннадцати ночи вчера только там прогуливалась и радовалась прекрасному скверу с цветами, приговаривая, а в Баку так на каждом углу, побольше бы в Астрахани таких. P.S. Что за люди живут? За что так ненавидят свой город? (орфография и пунктуация авторы сохранены — прим. ИА REGNUM)» — возмущается Яна Щ.

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В Астрахани распоясались вандалы

В соцсетях пользователи сетуют, что «народ совсем обеднел. морально и материально». Не удивятся астраханцы и тому, что ворованные розы с клумбы уже продаются на рынках вместе с другими саженцами.

«Городские власти похожи на мальчиков для битья. Постоянно кто-то что-то ломает, выдирает, выкорчёвывает, а поймать никого не могут», — отмечает Иван С.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый акт вандализма, от которого страдает город. Так, трижды хулиганы оскверняли самолёт, установленный в сквере Ветеранов. В мае неизвестные оторвали кусок с внутренней стороны кабины, а также исписали корпус нецензурными словами. Кроме того, были вырваны и украдены несколько кустов роз.

Отметились в первомайские выходные хулиганы и на недавно созданной «Аллее Семьи» на набережной Приволжского затона. Здесь у памятника, посвященного семье, вандалы разбили художественный элемент — сердце, вырвали цветы и саженцы деревьев.

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Ущерб, нанесённый за последнее время вандалами городским памятникам, насаждениями и арт-объектам, по подсчётам городских властей, исчисляется сотнями тысяч рублей. Хулиганов в каждом случае ищут. Так, уже найден мужчина, разбивший «сердце» города — памятный знак «Я люблю Астрахань». По словам задержанного, это произошло случайно. Знак уже восстановили. Городской казне это обошлось в 25 тысяч рублей. Сейчас он установлен в сквере имени Гейдара Алиева.

Напомним, сквер имени Гейдара Алиева был открыт в Астрахани в мае 2011 года в рамках проходящего форума «Россия и Азербайджан: к новым горизонтам межрегионального сотрудничества». Участники мероприятия также заложили символическую капсулу в основание будущего пешеходного «Моста Дружбы» России и Азербайджана через Приволжский затон.