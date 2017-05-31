Москва, 31 мая, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Россию будут в любом случае обвинять в происходящем на Украине, уверен президент фонда «Правовое государство» Евгений Тарло. Об этом юрист заявил 30 мая в эфире передачи «Первая студия» на «Первом канале», посвященной пути Украины в Европу.

Kremlin.ru Владими Путин и Эммануэль Макрон

Напомним, на встрече с Владимиром Путиным в Версале Макрон заявил по поводу «украинского вопроса», что, если потребуется, придётся «усилить санкции», но этого не будет, «если будет деэскалация».

«Речь идёт о геополитическом соперничестве, и всё. Нас уже не считают за игроков, и то, что мы начинаем поднимать голову, поступать не так, как нам указали, не нравится Америке — они нас списали уже в 90-х годах, они радовались и проблемам в Чечне, и расстрелу Белого дома, и бардаку, который здесь был. Сейчас Россия начинает подниматься», — подчеркнул Тарло.

«С нами когда будут разговаривать? Когда у нас будет нормальная экономика. Когда мы не будем их просить отменить санкции. Да, вводите побольше санкций, мы, наконец, займёмся своим авиастроением! Нам нужно развивать свою экономику, свою демократию, свою культуру», — сказал глава фонда «Правовое государство».

«Мы не позволим вам убивать людей, воровать наши деньги, разрушать страну», — заявил Тарло, обращаясь к украинским оппонентам, и добавил: «Мы поддерживали и будем поддерживать нормальных украинцев, нормальные силы на Украине, и не будем вас слушать… Германия будет плакать от того, что она заварила. Меркель могла одним словом остановить этот бардак на Украине, а сейчас он зашел слишком далеко. Я думаю, что Европа поймёт, что это очень большая проблема».

Напомним, что на встрече президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Париже обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Украине. При этом на Макрон заявил, что предупредил Путина, что в случае эскалации конфликта на Донбассе санкции против России будут ужесточены.