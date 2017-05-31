Вашингтон, 31 мая, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с речью 30 мая в Нью-Йоркском университете и призвал все мировое сообщество выполнять Парижское соглашение 2015 года, передает Die Zeit.

Presidencia de la República Mexicana Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Париж. Франция. 2015

«Тех, кто не верит в зеленую экономику, ждет серое будущее», — заявил глава ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе саммита G7 особую критику получила позиция Дональда Трампа по защите климата.

После долгих лет переговоров и споров в Париже, где, наконец, было подписано важное соглашение, второй по величине «нарушитель окружающей среды» после Китая в лице США отказывается брать на себя международные обязательства, пишет издание.

Напомним, что решение по защите климата в рамках Парижского соглашения Трамп обещал объявить на текущей неделе.

Гутерриш подчеркнул, что «спорная» позиция президента США — это «дополнительный повод» не сворачивать остальным странам с пути выполнения обязательств, взятых в Париже в 2015 году.

Страны пообещали удержать повышение глобальной температуры на уровне двух или 1,5 градусов Цельсия.

На сегодняшний день Парижское соглашение подписали 147 стран, на которые приходится 82% всех выбросов парниковых газов в атмосферу.

Антониу Гутерреш подчеркнул важность данной проблемы, так как 2016 год был, согласно научным исследованиям, самым жарким за всю историю наблюдений, а концентрация углекислого газа в атмосфере достигла критических показателей.

«Последствия изменения климата ощущаются по всему миру, они таят в себе серьезную угрозу», — добавил генсек ООН.