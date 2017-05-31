Калуга, 31 мая, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Свыше 300 нарушений было выявлено в калужском регионе в ходе проверок исполнения миграционного законодательства в 2017 году. Об этом 31 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Калужской области Евгений Асеев.

Focus.kg Трудовые мигранты

Сотрудники прокуратуры внесли 5 протестов на противоречащие закону акты и 27 представлений об устранении нарушений законодательства, привлекли к дисциплинарной ответственности 12 должностных лиц, к административной ответственности — 11 лиц. В суды направлено 21 исковое заявление, возбуждено 28 уголовных дел.

Так, прокуратурой Обнинска были выявлены нарушения при привлечении иностранцев к трудовой деятельности без разрешения. По результатам проверки руководители пяти организаций привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму в 125 тысяч рублей.

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД в 2017 году обнаружили 9 так называемых «резиновых» адресов, по которым фиктивно зарегистрировано 552 иностранных гражданина и гражданина Российской Федерации, однако решения об аннулировании фиктивных регистраций своевременно не принимались, заявили в прокуратуре.

Прокуратурой Калуги выявлено 4 объекта с массовой незаконной постановкой на миграционный учет иностранных граждан. В каждом из указанных объектов зарегистрировано более 20 иностранцев, которые на момент постановки на миграционный учет там не проживали. Это стало причиной возбуждения и расследования уголовных дел.

Напомним, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил инициировать изменения в существующее законодательство, касающееся регистрации мигрантов.

«Сегодня любой, к кому обратится мигрант, может помочь его зарегистрировать. Это неправильно. Я также считаю, что мигранты должны оставаться там, где зарегистрированы, а сегодня они могут приехать к нам, откуда угодно. Надо упорядочить данную работу», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Калужской области на миграционный учет было поставлены более 180 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. В рамах оперативно-профилактических мероприятий «Регион-Магистраль», «Нелегальный мигрант», «Нелегал-2016» калужскими силовиками были проверены предприятия и организации, а также места возможной концентрации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Из 7810 проверенных иностранных граждан и лиц без гражданства, 3084 находились на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания и осуществляли незаконную трудовую деятельность. В 2016 году в калужском регионе постоянно проживало более 61 тысячи мигрантов.

По статистике, незаконные мигранты — это люди молодого и среднего возраста, которые приезжают в Россию с двумя целями: приобрести право на легальное пребывание в стране, обретя постоянное местожительство, либо с целью временной трудовой деятельности. Почти 90% незаконных мигрантов прибывает в Российскую Федерацию из стран СНГ, остальные — из стран дальнего зарубежья, в основном из Юго-Восточной Азии.