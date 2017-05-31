Вашингтон, 31 мая, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Испытания системы противоракетной обороны прошли в США: тест по перехвату межконтинентальной ракеты прошел в Тихом океане, сообщил телеканалу NBC News директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джим Сиринг.

Цитата пуск ракеты-перехвадчика. США

По его словам, это важное событие. Ракета-перехватчик была запущена из подземной шахты на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Она успешно поразила «мишень», которая стартовала с атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) примерно в 7,5 тыс. километров. Сиринг заявил, что учения были проведены в ответ на очередной запуск в КНДР баллистической ракеты.

Видео пуска противоракеты опубликовано на портале ABC News. Противоракета этого типа, помимо ракет «Пэтриот» и системы THAAD, представляет собой последнюю линию обороны США от баллистических ракет.

Испытывалась наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD). Производительность системы будет оцениваться далее на основе телеметрии и других данных, полученных на испытаниях.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковника в отставке Александр Жилин в эфире радио «Спутник» назвал пуски «спектаклем» — в них нет ничего нового, это обычный тренировочный запуск.

«Более того, этот спектакль был устроен для налогоплательщиков и для того, чтобы Южная Корея и Япония раскошеливались, потому что американцы им пообещали защиту от Северной Кореи», — сказал Жилин.

Он пояснил, что этот «спектакль» был устроен для налогоплательщиков и для того, чтобы за противоракетную оборону заплатили Япония и Южная Корея. Вся система противоракетной обороны была предупреждена о пуске, наведение проводилось заблаговременно, также был известен и маршрут полета — поэтому уничтожение «мишени» было гарантированно.