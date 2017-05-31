Севастополь, 31 мая, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Севастопольское городское отделение партии «Справедливая Россия» инициирует сбор подписей среди жителей города за отставку Законодательного собрания Севастополя. Об этом ИА REGNUM сообщил руководитель отделения партии Евгений Дубовик.

Пётр Верещагин. Севастополь

«Нынешний состав парламента не оправдал возложенного на них доверия, народные избранники не могут решать проблемы севастопольцев по Конституции и законам РФ и работают против интересов горожан, — сказал Дубовик. — Законодательством РФ ни губернатор, ни народ не могут отправить в отставку законодателей. Только президент РФ и самороспуск. Поэтому мы вынуждены обратиться к депутатам, которых избрали жители Севастополя в 2014 году, с просьбой о самороспуске».

По информации организаторов, сбор подписей будет происходить в течение месяца, начиная с 3 июня в агитационных палатках, точки размещения которых пока не согласованы с правительством Севастополя. Палатки планируются установить в многолюдных местах по всему городу. Инициаторы призывают присоединиться к акции активных граждан, общественные организации и региональные отделения политических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, на митинге против проекта Генплана жители Севастополя выразили недоверие законодательной ветви власти и требовали от депутатов добровольной отставки.

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Митингующие ставили в вину депутатам утверждение закона «О выборах губернатора», закона «О публичных слушаниях», который не предполагает процедуры голосования граждан на слушаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, первые заявления о самороспуске депутатов ЗС прозвучали в марте на пикете у стен закосбрания. Активисты требовали от парламентариев принять поправки, дающие возможность участия в выборах губернатора самовыдвиженцев, снизить муниципальный фильтр и отменить приватизацию 21 ГУПа.

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