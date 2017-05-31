Омск, 31 мая, 2017, 10:07 — ИА Регнум. В Омской области по состоянию на 31 мая подтоплен 51 приусадебный участок в Черлакском муниципальном районе, шесть приусадебных участков в Усть-Ишимском муниципальном районе и 94 дачных участка на территории СНТ «Тепличный-2» в Ленинском административном округе Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сергей Кондаков Иртыш в Омске

В Усть-Ишимском районе в результате подъема уровня воды в реке Ишим подтоплено четыре приусадебных участка в населенном пункте Атеринки и два — в населенном пункте Ашеваны. Подтопленных жилых домов нет. Однако, по данным МЧС, затруднено автотранспортное сообщение между районным центром и 10 населенными пунктами в Большебичинском, Большетебендинском и Загваздинском сельских поселениях. Отрезано автотранспортное сообщение с населенными пунктами Кайлы и Красноярка.

Уровень воды в реке Иртыш в Усть-Ишимском районе составляет 753 см, он вырос на 17 см за сутки. В ведомстве уточнили, что в ближайшие сутки возможно повышение уровня воды от 10 до 12 см. Развернут пункт временного размещения вместимостью 380 человек.

Для ликвидации последствий подтопления в поселке Усть-Ишим задействованы 219 человек и 74 единицы техники.

В жилмассиве Затон Черлакского района остается подтопленным 51 приусадебный участок. Уровень воды в реке Иртыш у рабочего поселка Черлак уменьшился за сутки на 7 см и составил 589 см. В ближайшие сутки возможно дальнейшее снижение — на 6−7 см

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области с 17 мая в связи с повышением уровня воды в Иртыше был объявлен режим ЧС. По состоянию на 30 мая в регионе было подтоплено 52 приусадебных участка в жилмассиве Затон Черлакского муниципального района и 94 дачных участка на территории СНТ «Тепличный-2» в Ленинском административном округе Омска. В Усть-Ишимском муниципальном районе подтопленных домов и приусадебных участков не было. Также ранее в жилмассиве Затон было подтоплено более 20 домов, но вода постепенно отступила.

Большой Иртыш могут наблюдать не только жители районов, но и омичи. Предлагаем вам ознакомиться с фотоподборкой жителя Омска Сергея Кондакова. Фотосъемка производилась в Омске около гостиницы «Маяк» 27 мая текущего года.