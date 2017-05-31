Саратов, 31 мая, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В Саратовской области с 16 марта по 30 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 250 человек. Этот показатель соответствуют среднемноголетнему уровню и ниже в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роспотребназора региона.

JerzyGorecki Клещи

Как отметили в ведомстве, в муниципальных районах области проводятся акарицидные (противоклещевые) обработки. По состоянию на 25 мая они проведены на общей площади 562,48 га, в том числе на территории детских оздоровительных учреждений обработано 506,9 га, что составляет 100% от запланированного.

«Для предупреждения размножения клещей и снижения численности грызунов (основных прокормителей клещей) необходимо своевременно удалять сухостой, заросли сорной растительности, скашивать траву, проводить прореживание кустарников, своевременно вывозить бытовые отходы, не допускать образования свалок бытового и строительного мусора», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем с Саратовской областью Пензенском регионе первый пострадавший от укуса клеща зарегистрирован 29 марта, по состоянию на 26 апреля — уже 38 человек, из них 15 детей младше 14 лет. По данным специалистов, география нападения клещей: Пенза, Бессоновский, Пензенский, Сердобский, Каменский, Кузнецкий, Башмаковский, Нижнеломовский районы. Как отмечают в ведомстве, длительность клещевого сезона — по октябрь (включительно), общая интенсивность начавшегося сезона прогнозируется на уровне прошлогоднего.

Читайте также: В Пензенской области за месяц от укусов клещей пострадали почти 40 человек