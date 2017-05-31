Берлин, 31 мая, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Несколько стран НАТО, среди которых Германия и Франция, выступили против проведения саммита Североатлантического альянса в Стамбуле в 2018 году. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt, которая ссылается на высокопоставленные источники в штаб-квартире НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

«Мы (страны НАТО) не хотим, чтобы Турция укрепила свои позиции (внутри военного блока) и намерены избежать впечатления, что НАТО поддерживает внутреннюю политику турецкого правительства», — сообщил один источников издания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая руководство Турции отказало депутатам бундестага посетить 260 военных бундесвера на авиабазе Инджирлик, участвующих в военных операциях против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках международной коалиции.

Анкара объясняет это тем, что Германия предоставляет убежище бывшим турецким военным и чиновникам, которые обвиняются в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом.

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