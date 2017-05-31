Москва, 31 мая, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Об успешных ударах ракетами «Калибр» по позициям террористов в Сирии доложено президенту РФ Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Цитата Удар «Калибрами» по ИГИЛ в районе Пальмиры. 30.05.2017

Перед президентом поздно вечером 30 мая отчитался министр обороны Сергей Шойгу. Успешные пуски ракет «Калибр» были произведены фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» из акватории Средиземного моря.

Целью ударов были техника и живая сила боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переброшенные восточнее от Пальмиры из Ракки.

Вся информация о предстоящих пусках была своевременно направлена в командования США, Турции и Израиля. Напомним, впервые крылатые ракеты 3М14 комплекса «Калибр» были применены в боевых условиях 7 октября 2015 года в Сирии.

После этого, в августе 2016 года два ракетных корабля ВМФ РФ — «Серпухов» и «Зеленый дол» — из акватории Средиземного моря нанесли ракетный удар по целям террористов в Сирии. Было выпущено три крылатые ракеты «Калибр», которые поразили цели террористов в районе Алеппо.

Ракетный комплекс «Калибр-НК» предназначен для применения сразу нескольких типов ракет из единой вертикальной пусковой установки УКСК.