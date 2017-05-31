Киев, 31 мая, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Война на Украине поляризовала жителей Донбасса, пишет 30 мая Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Равнодушные к ситуации на Донбассе утверждают, что Украине «проще» отдать этот регион России: все равно регион не пойдет на сотрудничество с Киевом, пишет издание.

Однако результаты социологического опроса Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине (ZOiS) показывают, насколько ошибочным может быть такое представление.

Мнения жителей Донбасса, опрошенных в ноябре — декабре 2016 года, очень разнятся, добавляет Die Zeit.

65% всех жителей Донбасса на территориях, контролируемых правительством, выступают против особого статуса региона. 26% считают, что такой статус необходим, а 9% видят будущее региона в составе Российской Федерации.

В Луганской народной республике и Донецкой народной республике мнения разнятся: 21% считают, что регион должен остаться в составе Украины без особого статуса, 35% — за состав в Украине, но с особым статусом.

11% жителей ЛНР и ДНР предпочитают относиться к РФ без особого статуса, а 33% выступают за принадлежность к России с особым статусом.

«Поэтому ошибочно смотреть на жителей Донбасса как на одно целое, в регионе чувствуется глубокая поляризация мнений», — отмечает директор ZOiS Гвендолин Зассе.