Рим, 31 мая, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Газета The New York Times обвиняет администрацию Трампа в неумении выстраивать отношения с Италией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

После важных встреч в Италии в Риме, после окончания саммита G7 в Таормине, администрация Трампа может «вернуться к нормальной незаинтересованной жизни в отношении Италии, в результате чего вакуум, оставленный Соединенными Штатами, будет заполнен Россией».

Такие перспективы высказывают европейские и американские официальные лица, на которых The New York Times ссылается в своей новой статье, опубликованной 30 мая. В частности, указывается, что Москва «усердно ухаживает за Италией, страной, где когда-то была самая сильная коммунистическая партия за пределами советского блока», и что многие аналитики считают Италию уязвимым местом Европейского Союза.

Дело в том, что новый президент США Дональд Трамп еще не назначил посла в Италии, и, как считает The New York Times, это «прямой отказ от геополитического игрового поля, которое с успехом использует российский посол Сергей Разов».

Посла Разова обвиняют в слишком «энергичной дипломатии», в выстраивании хороших отношений с представителями различных кругов Италии.

«И все это происходит средь бела дня», — восклицает автор статьи.

Но, как пишет газета, есть опасения среди итальянских, европейских и американских чиновников, что Москва использует один и тот же вид влияния за кулисами, а также путаницу в средствах массовой информации, «уже используемую в Соединенных Штатах и в других местах, чтобы создать итальянский уклон в пользу России».

Москва инвестировала значительные средства, чтобы повлиять на общественное мнение в Италии. И последствия, по мнению газеты, уже видны, так как итальянские политики, принадлежащих к различным партиями, озабочены предпринимательскими отношениями с Россией, они прямо «трясутся перед лицом жесткой линии санкции Европейского союза в отношении России».

В доказательство этому читателям предлагают вспомнить визиты премьер-министра Паоло Джентилони в Сочи, бывшего главы правительства Маттео Рензи в прошлом году в Санкт-Петербург, и близкие отношения между Владимиром Путиным и Сильвио Берлускони. В статье также приводится пример партии «Движение 5 звезд», которая лидирует в опросах по поводу предстоящих выборов в Италии и не скрывает своей большой открытости по отношению к Москве. Официально слухи о том, что партия получает деньги из Кремля, не подтвердились. Но двусмысленная позиция нового президента США по отношению к России вызвала у членов партии лишь рост антиамериканских настроений.