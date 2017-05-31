Москва, 31 мая, 2017, 09:42 — ИА Регнум. "Конечно, европейская политика задана тем, что произошло после Второй мировой войны, Европа несуверенна, она находится под американским контролем… все правильно, но не видим ли мы первые толчки чего-то другого? И первым-то толчком, конечно, же был выход Британии из Европы. Европа с Британией — это американская по существу конструкция. Когда Британия отходит, континентальная Европа (а этот термин никто не отменял) начинает чесать затылки и думать, а что это все означает и что будет? Это первое», — очертил Кургинян геополитический контекст, в котором находилась Европа на момент прихода Макрона к власти.

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян. Конференция «Октябрьская революция — мифы и реальность» 27.05.2017 Екатеринбург

«Возникает вопрос о том, какой будет теперь эта Европа. Вот эта активизация Макрона ― она сама по себе что означает? Что мы постепенно будем видеть альянс Франция — Россия против Германии? Или это укрепление франко-германской оси? Или это начало развала этой оси?» — очертил политолог развилку, на которой находится Франция, предлагая разобраться, сдвигом в каком направлении знаменуется победа Макрона для Франции и Европы в целом.

Кургинян предложил рассмотреть Макрона не как вещь в себе, а как выразителя интересов и ставленника неких весомых и влиятельных элитных европейских структур и групп.

«Макрон — это скромный сотрудник Министерства экономики, которого увидел великий человек Европы Жак Аттали, Макрон ему понравился, и Аттали начал его продвигать. Представил его соответствующим лицам, потом его представили (совершенно не хочу демонизировать эту организацию, но она все-таки крупная) Бильдербергскому клубу. Дальше он сказал, что это (имеет в виду Макрона — прим.) и будет президент. Реальное движение Макрона началось через банк Ротшильда, куда был взят этот скромный представитель Министерства экономики», — вкратце очертил бэкграунд Макрона политолог, призвав абстрагироваться от дешевой конспирологии, которая покрывает как Бильдербергский клуб, так и семейство Ротшильдов, и предложив смотреть на это с точки зрения фактов, как они в действительности имеют место быть, ничего не выдумывая и оценивая перечисленные организации адекватно их реальной значимости.

«Мы имеем дело с квинтэссенцией того, что любят называть атлантизмом… Макрон — это порождение суператлантической Европы, Европы Жака Аттали. Аттали является реальным дирижером этого крыла политики. Это его победа», — заявил Кургинян, отметив, что «атлантическое» направление может вылиться в выстраивание некой новой Антанты, направленной против Германии.

«Куда рулит Европа Аттали? Насколько то, что мы наблюдаем, является построением оси Париж — Москва? Если это первые заявки на такую ось, то вспомним, как она называлась раньше: она называлась Антанта. И тогда ясно — дружить против Германии, но готова ли сегодняшняя Россия — путинская Россия — к такому повороту событий?» — завершил мысль политолог.

Напомним, что Жак Аттали ранее находился в статусе советника президента Франции Франсуа Миттерана и в действительности является членом Бильдербергского клуба, а также первым главой Европейского банка реконструкции и развития.

Кроме того, Аттали знаменит и в качестве достаточно крупного философа и мыслителя постмодернистского течения философии. В своих трудах он пишет о крахе современного мира национальных государств с его передаваемыми по вертикали поколений ценностями, укорененными в том числе и в традиции, включая семью, государство и частную собственность, а мир с его населением будет разделен на «стерильных» от любых ценностей и идеалов гедонистов, не привязанных ни к чему и не укоренённых ни в чем, кроме финансовых и информационных рычагов и инструментов господства, с одной стороны. С другой же стороны будет непреодолимый ад, где будут жить все «отбросы общества», по тем или иным причинам не вхожие в гедонистический рай, а единственной целью и стремлением обитателей ада станет борьба за крохи со стола господ.