Ставрополь, 31 мая, 2017, 09:52 — ИА Регнум. В Ставропольском крае паводками смыло около 8 тыс. га посевов. Еще 10,5 тыс. га будущего урожая залито водой. Таков результат паводков, охвативших более 10 муниципалитетов Ставропольского края с 24 мая.

Gubernator.stavkray.ru Стихия на Ставрополье

Предварительная сумма ущерба посевам будущего урожая составила 175 млн. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозе региона.

«Большая вода» погубила не только сельскохозяйственные культуры на полях, но и домашний скот. Предварительно известно о гибели 758 животных в пострадавших личных хозяйствах. Среди них свиньи, собаки, нутрии, кролики, пчелы, козы, овцы. Погибли от воды свыше 5,7 тыс. голов кур, гусей, уток и другой домашней птицы.

Агропромобъединение Ставропольского края объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших аграриев региона. Ранее о сборе гуманитарной помощи для пострадавших объявили в МФЦ региона. В Ставропольском крае создан специальный Фонд помощи пострадавшим от паводка, куда свои однодневные заработки перечислили депутаты, правительство и ведомства края.

Также идет выплата компенсаций пострадавшим от паводка, размер выплат на днях был увеличен.

Уровень воды накануне, 30 мая, в Ставропольском крае начал снижаться. В районе Отказненского водохранилища он взят под контроль. Но и там под водой остались более 370 га посевов. В основном это бахча и овощи. Как ранее сообщало ИА REGNUM, уровень воды в водохранилище взят под контроль и жители села Отказного вернулись в свои дома.

В сильно пострадавшем от паводков Минераловодском округе идет обследование пострадавших домов. Всего предстоит обойти порядка 1,3 тысячи домов и подсчитать причиненный им ущерб. Эксперты комиссии по ЧС работают круглосуточно.

Еще 146 домов оказались подтопленными в Петровском районе. В 11 из них жить больше нельзя, вода привела их в непригодное состояние. Кроме того, там залило более 300 огородов и дворов.

Еще одна беда — град, постигла Ставрополье 28 мая. В Георгиевском районе град нанес ущерб в сельхозпредприятии «Заветное» и на местной птицефабрике, сообщила начальник сельхозуправления Георгиевского района Лариса Сидорова.

Ежедневно в крае от ила и мусора очищается более 300 подворий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

«В Минераловодском и Советском районах усиливается группировка более чем на 1 тыс. человек для проведения широкомасштабных аварийно-восстановительных работ в освободившихся от воды населенных пунктах», — сказал начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.

Пострадавшие могут обратиться в 24 городка жизнеобеспечения, которые созданы в паводковых зонах. Туда уже за помощью обратились свыше 1,5 тыс.человек.

Несмотря на то, что приток воды в реках сравнялся с проточностью, угрозы новых подтоплений в крае сохраняется до 2 июня. В крае идут дожди. По данным Ставропольского Гидрометцентра 31 мая на территории края местами снова пройдет сильный дождь, гроза, град со шквалистым ветром до 20 м/с. Реки снова могут выйти из берегов, залив прилегающие территории.