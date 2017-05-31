Рим, 31 мая, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Столкновение и обмен колкостями между президентом США Трампом и канцлером Германии Меркель продолжается, и, как обычно, на публике. Утром 30 мая глава Белого дома снова атаковал Германию в Твиттере: «У нас есть огромный дефицит с Германией, кроме того, они платят гораздо меньше, чем они должны для НАТО и на военные расходы. Это очень плохо для США. Это должно измениться».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

В ходе G7 на Таормине глава европейской комиссии президент Юнкер раскрыл немецкой газете Der Spiegel, что Трамп назвал Германию «очень плохой» из-за ее торговой политики. В то же время Меркель, выступая в Монако, заявила, что «Европа должна взять в свои руки свою судьбу, потому что она больше не может полагаться на союзников», имея ввиду США и Великобританию, хотя позже Меркель добавила, что необходимо учитывать важность трансатлантических отношений.

Отвечая на вопросы по этой теме, итальянский премьер Паоло Джентилони прокомментировал 30 мая заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о работе G7 и поведении Трампа, его слова цитирует газета La Stampa.

«Италия согласна с тем, что европейцам необходимо взять на себя ответственность за свое собственное будущее, глобальные вызовы требуют именно этого в последние месяцы, мы работаем в этом направлении. Необходима гармония между различными странами ЕС в международном контексте», — заявил глава итальянского правительства, добавив, что это, конечно, не умаляет важности трансатлантических связей, но Италия не может отказаться от таких обязательств, как вопрос изменения климата, и считает правильным продолжать работать на благо открытой экономики.

La Stampa напоминает, что Германия инвестирует менее 2% от ВВП на оборону, но крупнейшие американские базы в ЕС находятся именно в Германии, и для США будет очень опасно потерять ее поддержку. С точки зрения экономики, многие из продуктов, продаваемых в США под немецкими торговыми марками, производятся в США, а это значит, что торговая война будет стоить много рабочих мест для самих американцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прошедший саммит G7 на Сицилии аналитики охарактеризовали как провальный, поскольку позиция президента США не совпадала с мнениями коллег по многим вопросам. В частности, не удалось достичь соглашения по вопросам изменения климата.