Москва, 31 мая, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Правительство хочет сэкономить на пенсиях, повысив пенсионный возраст, но с самими пенсионерами делиться не намерено. В основной вариант прогноза макроэкономического развития России до 2035 года закладывается фактически нулевой рост реального размера пенсии для гражданина, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Минэкономразвития видит три столпа для будущего роста экономики:

— увеличение инвестиционной активности,

— улучшение параметров производительности труда,

— рост числа занятого населения.

«Вот этот последний пункт и привлекает внимание, потому что все пути оптимизации неминуемо ведут к пересмотру верхней планки пенсионного возраста и, как следствие, увеличению занятости и некоторой экономии на пенсиях. Эту экономию власти хотят направить в экономическую систему как инвестицию, не поделившись с теми, за чей счет предполагается весь этот «праздник», — пояснила эксперт.

«О тему пенсионного обеспечения в последние годы сломано множество копий. Здесь проведено сразу несколько сложнейших реформ, в результате которых осталось больше вопросов, чем ответов. Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет. Реформа будущего (а ее проведут, в этом нет сомнений) предполагает достижение планки 65 и 63 года соответственно», — сказала Бодрова.

«К слову, в США пенсионный возраст для обеих гендерных категорий составляет 66 лет, в зоне евро — 64,6 для мужчин и 63,9 для женщин (средние показатели, так как речь идет не об одном государстве), отдельно в Германии и Франции 65 лет, в Великобритании 65 и 63. В Китае — 60 и 50 лет, — привела цифры эксперт. — Фактически, весь прогрессивный мир уже давно перешел на фазу более продолжительного периода трудоспособности человека. Человек в возрасте располагает колоссальным опытом в своей сфере, это может приносить пользу бизнесу — везде, кроме постсоветского пространства.

«Последующее пенсионное обеспечение граждан за рубежом не идет ни в какое сравнение с российскими нищенскими показателями», — отметила Бодрова.

«Пенсионеры в России большей частью находятся на грани выживания, если у них нет дополнительных источников повседневного дохода. Если и внедрять повышение пенсионного возраста, бенефициарами этой идеи должны становиться сами пенсионеры ‑ и лишь затем частные экономические случаи. И тогда стимулировать экономику и финансовую систему искусственно уже не придется: спрос все сделает сам», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ разработало макропрогноз до 2035 г, согласно которому доходы граждан страны вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии не вернутся и к 2035 году. Темп экономического роста в стране планируется поднять за счет увеличения числа занятых граждан. В частности, на экономический рост окажет положительное влияние и повышение пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин.

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