Луческу назвал решение возглавить «Зенит» большой ошибкой
Санкт-Петербург, 31 мая, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Румынский специалист Мирча Луческу, покинувший пост главного тренера футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург), прокомментировал свою отставку.
«Зенит»
«Было большой ошибкой прийти сюда (в «Зенит»)», — сказал футбольный специалист, чьи слова приводит «Р-Спорт».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) объявил о расторжении контракта с румынским тренером Мирчей Луческу, который возглавлял российскую команду с мая 2016 года.
В сезоне 2016−17 чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга под его руководством занял только третье место.
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