Вашингтон, 31 мая, 2017, 09:30 — ИА Регнум. В деле о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США может появиться новый фигурант: спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США послал вызов экс-советнику президента Дональда Трампа Борису Эпштейну, сообщает телеканал ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Запрос о предоставлении информации Эпштейн, как и многие другие, получил в предварительном порядке, говорится в заявлении одного из адвокатов бывшего советника Трампа.

Юрист президента Дональда Трампа Майкл Коэн получил вызов от двух комитетов. Он заявил, что запрос был отклонен из-за неясной формулировки содержащихся в нем вопросов.

Уточняется, что ранее аналогичные запросы конгрессменов поступали советникам Дональда Трампа Майклу Флинну, Роджеру Стоуну, Полу Манафорту и Картеру Пейджу.

Борис Эпштейн вырос в Москве, позже он учился в Джорджтаунском университете, где познакомился с сыном Дональда Трампа Эриком. В 2016 году в ходе предвыборной кампании он работал в команде Трампа.

Эпштейн стал старшим советником переходного правительства Трампа сразу после выборов, перед инаугурацией его назначили директором по связям с общественностью. В марте получил должность в пресс-службе Белого дома, однако вскоре был уволен, причины его ухода не объяснялись.

В Конгрессе США идет несколько расследований по делу о якобы вмешательстве России в ход президентских выборов 2016 года, в частности, парламентарии расследуют «российские связи» команды Трампа.

Ранее в Москве неоднократно отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. В администрации Трампа считают, что истерику о «связях с Россией» раздувает проигравшая выборы Демократическая партия и связанные с ней СМИ.