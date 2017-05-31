Анкара, 31 марта, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Россия смогла противостоять беспрецедентным санкциям благодаря эффективной экономической стратегии президента РФ Владимира Путина. Антироссийская западная кампания не привела к международной изоляции Москвы, написал 28 марта обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, «основанный на правилах» Атлантики, и превратил Россию в один из самых эффективных альтернативных центров силы для не западного лагеря», — отметил автор.

Все попытки Запада не смогли остановить Путина, к тому же растущее могущество российского президента внутри страны и за рубежом меняет баланс сил во всем мире, не только на Западе, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, глупость Запада способствовала укреплению экономики России. К такому выводу 14 марта пришёл политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Он добавил, что на Западе пытаются возобновить торговые связи с Россией в ожидании поражения Украины. Санкции против РФ оказались неэффективными, на российский рынок желает вернуться иностранный бизнес, констатировал эксперт. Необдуманные действия США и ЕС, связанные с желанием ограничить развитие России, имели обратный эффект, подчеркнул Денисов.

В феврале Владимир Путин объявил, что рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов. По последним данным, рост ВВП России составил 3,6%. В мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растёт в среднем на 1,5%, уточнил российский лидер.

По итогам 2023 года российская экономика стала первой в Европе, обогнав Германию, и пятой в мире, отмечал Путин. Глава государства назвал такой результат удивительным и отметил, что он был достигнут вопреки попыткам Запада «душить и давить» Россию со всех сторон.