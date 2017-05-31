В Турции заявили о победной политике Путина против Запада
Sabah: Путин нарушил правила Запада и превратил Россию в новый центр силы
Анкара, 31 марта, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Россия смогла противостоять беспрецедентным санкциям благодаря эффективной экономической стратегии президента РФ Владимира Путина. Антироссийская западная кампания не привела к международной изоляции Москвы, написал 28 марта обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.
«Владимир Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, «основанный на правилах» Атлантики, и превратил Россию в один из самых эффективных альтернативных центров силы для не западного лагеря», — отметил автор.
Все попытки Запада не смогли остановить Путина, к тому же растущее могущество российского президента внутри страны и за рубежом меняет баланс сил во всем мире, не только на Западе, говорится в статье.
Как сообщало ИА Регнум, глупость Запада способствовала укреплению экономики России. К такому выводу 14 марта пришёл политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Он добавил, что на Западе пытаются возобновить торговые связи с Россией в ожидании поражения Украины. Санкции против РФ оказались неэффективными, на российский рынок желает вернуться иностранный бизнес, констатировал эксперт. Необдуманные действия США и ЕС, связанные с желанием ограничить развитие России, имели обратный эффект, подчеркнул Денисов.
В феврале Владимир Путин объявил, что рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов. По последним данным, рост ВВП России составил 3,6%. В мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растёт в среднем на 1,5%, уточнил российский лидер.
По итогам 2023 года российская экономика стала первой в Европе, обогнав Германию, и пятой в мире, отмечал Путин. Глава государства назвал такой результат удивительным и отметил, что он был достигнут вопреки попыткам Запада «душить и давить» Россию со всех сторон.