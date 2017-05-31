Ярославль, 31 мая, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области направило в Министерство экономического развития две заявки на придание статуса территорий опережающего развития городам Гаврилов-Яму и Тутаеву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

ИА REGNUM Тутаев

Оба города являются депрессивными территориями после закрытия Гаврилов-Ямского льнозавода и сокращению объемов производства в постсоветское время на Тутаевском моторном заводе. Готовится заявка и на Ростов Великий.

«Придание статуса ТОСЭР трем моногородам региона — одна из приоритетных задач в рамках повышения инвестиционной привлекательности Ярославской области. В силу определенных налоговых преференций, распространяющихся на резидентов таких территорий, многие инвесторы высказывают заинтересованность в реализации своих проектов в этих моногородах», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Для утвержденных резидентов ТОСЭР около десяти лет будет действовать льготный налоговый режим. Это касается налога на прибыль, земельного и имущественного налога. Также будет существенно уменьшен общий размер страховых взносов. Кроме того, инвесторы смогут рассчитывать на поддержку в строительстве инфраструктуры и на предоставление займов от фонда моногородов.

Статус ТОСЭР предполагает развитие на каждой территории определенных видов деятельности, которые будут способствовать социально-экономическому подъему моногородов. Решить экономические проблемы Гаврилов-Яма и Тутаева посредством включения их в федеральные программы власти региона пытались и ранее. В частности, были получены значительные субсидии на строительство технопарков. Однако технопарк в Гаврилов-Яме так и не был достроен, а тутаевский построен, но не заполнен.