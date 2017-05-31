Манила, 31 мая, 2017, 09:11 — ИА Регнум. По словам военных, силы безопасности Филиппин ликвидировали 89 террористов в течение одной недели, сообщает 31 мая Agence France-Presse.

baomoi.com Ликвидация боевиков

Противостояние между правительственными войсками и боевиками группировки «Муатэ», присягнувшей «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проходит на юге страны, где террористы захватили город Марави.

Боевые действия ведутся с помощью тяжелой техники и вертолетов. Так, сегодня утром, 31 мая вертолеты обстреляли позиции террористов.

Напомним, бои вспыхнули 23 мая, когда террористы вторглись в крупный город Марави, население которого составляет порядка 200 тыс. человек.

Президент страны Родриго Дутерте в это время находился с четырехдневным визитом в Москве, который он вынужден был прервать.

В настоящее время правительственные войска теснят террористов, им было предложено сложить оружие.