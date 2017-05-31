Москва, 31 мая, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Днем 31 мая в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух в столице прогреется до 20 градусов тепла, сообщают «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

"Предстоящим днем погоду в Московском регионе будет определять очередной циклон из Скандинавии, чьи фронтальные разделы будут держать путь через Московию», — отмечают синоптики.

В Московской области потеплеет до 21 градуса выше нуля. При этом на северо-востоке региона будет прохладнее — 16−18 градусов тепла, а на юго-западе — теплее, 19−21 градус выше нуля.

Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет дуть западный, юго-западный с порывами до 12−17 м/с.

Атмосферное давление снизится и составит 741 мм рт. ст. Среднесуточная температура воздуха будет соответствовать климатической норме, ожидается спокойная геомагнитная обстановка.