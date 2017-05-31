Берлин, 31 мая, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Когда страны Восточной Европы призывают НАТО к усилению границ с Россией, они ждут исполнения обязательств не от Германии, а от США, не считая Берлин желаемым партнером, пишет Сальваторе Бабонес в статье для The National Interest.

off-guardian.org Бундесвер в НАТО

У Германии просто нет для этого войск. Поэтому по факту заявлений главы ФРГ Ангелы Меркель о том, что пришло время ЕС «взять собственную судьбу в свои руки» в области обороны, возникает вопрос, а готова ли Германия взять на себя ношу обеспечения безопасности европейского блока?

Вашингтон остается главным партнером стран Восточной Европы, особенно во всем, что касается России, и особенно для стран, граничащих с РФ. В Польше или в Прибалтике мало кто выступает за германскую или общеевропейскую оборону, а сама идея европейской силы быстрого реагирования — не более чем «мечта еврофилов».

И даже если подобная сила когда-нибудь и появится под руководством Германии, никто не знает наверняка, будет ли Германия или нет сражаться от лица своих соседей, тогда как готовность Вашингтона воевать «на стороне правого дела» очевидна.

Более того, как показал опрос общественного мнения в восьми странах — членах НАТО, именно граждане США и Канады в наибольшей степени привержены защите своих союзников. Страной же, где люди в наименьшей степени поддерживают участие в войне для защиты другой страны — члена НАТО, стала Германия.

И в отсутствии способности ЕС обеспечивать собственную безопасность НАТО, по сути, является односторонней гарантией со стороны США. Миру известно, что США обладают этим потенциалом. Трамп же дал понять, что он крайне сильно хочет, чтобы ЕС обзавелся таким потенциалом. Шаг теперь за Меркель, заключает автор.