Циндао, Китай, 31 мая, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Европейский авиастроительный концерн Airbus сообщил о начале строительства нового завода по производству одноименных вертолетов. Производственная база Airbus Helicopters будет расположена в китайском городе Циндао (провинция Шаньдун).

bomberpilot Вертолет Airbus H135

По официальным данным, стоимость проекта составила около 10 млн евро. Линия конечной сборки вертолетов H135 будет сдана в эксплуатацию не позднее 2018 года, пишет «Цземянь жибао».

Соглашение между представителями концерна и китайскими властями было достигнуто еще в июне 2016 года, однако строительство завода началось спустя почти год из-за длительного оформления необходимых бумаг и получения лицензий и разрешений.

Согласно достигнутым договоренностям, в течение следующих 10 лет в Циндао будут построены не менее 100 вертолетов H135. Первые машины сойдут с конвейера уже в середине 2019 года. Производственная мощность нового предприятия составит 18 вертолетов в год, позднее количество сборочных линий может быть увеличено.

Новый объект будет совместно эксплуатироваться Airbus Helicopters и Qingdao United General Aviation Co Ltd, при этом европейской компании принадлежить контрольный пакет акций (51%).

«Новое авиапредприятие в Циндао является еще одним ярким примером китайско-европейского сотрудничества. Открытие нового завода Airbus окажет серьезное влияние на развитие авиационной промышленности КНР», — заявил глава Qingdao United General Aviation Co Ltd Сюн Ляоши.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2017 года китайское подразделение Airbus, чьи производственные мощности расположены в Тяньцзине, опубликовало заявление, согласно которому первый широкофюзеляжный Airbus A330 сойдет с конвейера уже в сентябре.