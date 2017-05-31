Вена, 31 мая, 2017, 08:49 — ИА Регнум. В 2016 году в Австрии собрали 1,06 млн отходов: 113 кг на душу населения, сообщает 30 мая Der Standard, ссылаясь на данные австрийского ведомства по переработке вторичного сырья.

Hans Переработанный мусор

«Мы стремимся максимально задействовать всех жителей Австрии в участии сдачи мусора, для этого мы разрабатываем все удобства системы его сбора», — поясняет глава общества австрийских предпринимателей по переработке вторичного мусора Христоф Шарф.

Согласно социологическому опросу, проведенному австрийским ведомством, для 78% жителей страны сдача мусора на благо развития экологии, а также экономики страны — «обычное дело».

«Из 700 тонн мусора около 10% использовались в качестве альтернативного топлива, остальное сырье, полученное из переработанного мусора, — в других сферах промышленности», — добавляет Шарф.

Стекло используется для изготовления новых бутылок, пластмасса перерабатывается в другие изделия из того же материала, синтетические волокна, полученные из переработанного мусора входят в состав одежды.

Сжигая бытовые отходы, австрийцы получают электричество и тепловую энергию.

Европарламент установил цель — до 2030 года использовать 70% всех отходов в странах ЕС для его дальнейшей переработки и использования полученного сырья в сферах промышленности.