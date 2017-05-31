Париж, 31 мая, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в интервью французской газете Le Figaro заявил, что еще рано говорить о его намерении участвовать в президентских выборах 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить», — сказал Путин.

Говоря о выборах, он подчеркнул, что все люди, которые имеют право участвовать в президентских выборах, пройдут предусмотренные законом процедуры. Они «безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах».

Глава государства также отметил строгое соответствие Конституции страны последние избирательные компании, которые прошли в России. Путин пообещал сделать все, чтобы аналогичной была и президентская кампания 2018 года.

Напомним, кампания по выборам президента в 2018 году начнется в декабре 2017 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что у Путина нет планов по предвыборной кампании — еще неизвестно, будет ли он баллотироваться сам или выдвинется от партии «Единая Россия».

Также Песков пояснил, что предвыборная кампания Путина пока не ведется — идет обычная работа. Ранее о своих планах баллотироваться в 2018 году заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а партия «Яблоко» в феврале 2016 года решила выдвинуть кандидатом Григория Явлинского.

Партия «Справедливая Россия» выдвинет своего кандидата на партийном съезде осенью 2017 года.