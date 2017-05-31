Оренбург, 31 мая, 2017, 08:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области с 30 мая введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующий указ подписал губернатор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дерево упавшее на автомобиль

Введение спецрежима связано с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций из-за сильного ветра, порывы которого достигают 23 метров в секунду. Стоит отметить, что в области несколько дней уже стоит ненастье. Напомним, в ночь на 29 мая в ряде районов выпал снег. ГУ МЧС распространяет регулярно штормовые предупреждения. На 31 мая неблагоприятный прогноз сохраняется. Ожидается град и сильный ветер.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области, в ветреные дни чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, крыши не срывало, люди не пострадали.

Между тем, в Оренбурге сильным ветром повалены деревья. В соцсетях сообщают как минимум о пяти случаях. Днем 30 мая по ул. Гая дерево упало на автомобиль. Очевидцы говорят, что удар был настолько мощным, что машины вряд ли подлежит восстановлению.