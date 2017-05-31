Москва, 31 мая, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ внесены изменения в порядок прохождения пограничного контроля рыбопромысловыми судами для перегрузки уловов, сообщается на сайте правительства РФ.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

Вносятся изменения в перечень районов перегрузки уловов во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации с указанием границ этих районов.

Теперь возможность перегружать уловы во внутренних морских водах и территориальном море без прохождения пограничных процедур будут иметь не только суда, ведущие рыболовство в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ, но и в открытом море.

Это обусловлено, в частности, отсутствием районов перегрузки в Японском море, что приводит к убыткам, связанным с простоем судов, принадлежащих рыбохозяйственным организациям Приморского края, ведущим промысел креветки и крабов в Японском море.

Для решения этой проблемы определены новые удобные и безопасные районы, отвечающие потребностям рыбохозяйственных организаций.

Принятые решения позволят российским судам, в отношении которых проведён пограничный контроль, перегружать уловы в удобных и безопасных для такой деятельности районах внутренних морских вод и территориального моря РФ без прохождения пограничного и таможенного контроля.

Как сообщало, ранее правительство РФ утвердило Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 года. Масштабная модернизация имеющихся и строительство новых судоремонтных и логистических мощностей затронет портовую инфраструктуру основных рыбохозяйственных бассейнов России: Дальневосточный, Северный, Западный, Азово-Черноморский, Волжско-Каспийский.

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