Москва, 31 мая, 2017, 08:39 — ИА Регнум. На пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон пытался хамить и тем самым поднимать свой политический капитал, столь необходимый ему на грядущих парламентских выборах во Франции, на которых его партии «Вперёд!» предстоит побороться с набирающим популярность «Национальным фронтом» Марин Ле Пен, заявил 30 мая политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

"Макрон пытался хамить. Это связано с тем, что он пытался набирать вес этой встречей, несомненно. Но, на мой взгляд, он как оставался очень молодым и слегка пустоватым политиком, так пока таким и остаётся. Хотя, я считаю, что многое из того, что он делал, было нацелено в первую очередь на внутреннюю политику. Ему действительно нужен вес. У него веса не хватает. Он пригласил Путина для того, чтобы, если честно говорить, за счёт супермощного веса и большого авторитета нашего президента немножко подкачать и свой авторитет: «Смотрите, я встречаюсь с тем самым Путиным, который везде у вас на обложках, который страшный, который очень всемогущий…» Это как технология», — полагает политолог.

С его точки зрения, Макрону крайне важно перехватить во многом протестный электорат лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен на предстоящих парламентских выборах во Франции.

«Несомненно, есть момент перехвата тезисов у Марин Ле Пен в плане парламентских выборов. Парламентские выборы впереди. Макрон ведёт свою партию на выборы. Эта партия на самом деле пустая. Она была слеплена под задачи избирательной кампании. Макрон говорит: «Вот помните, Марин Ле Пен говорила про нормальные отношения с Россией? Так она говорила, а я встречаюсь с Путиным!» — заявил Михеев, отмечая, что, несмотря на все попытки, Макрон не может тягаться с таким крупным и влиятельным политиком, как российский президент, а также демонстрирует свою неготовность выйти за рамки «политического шоу-бизнеса».

«И последнее, всё-таки, на мой взгляд, да, Макрон пытается найти себя, да, он пытается доказать всем, что он всё-таки политик, он будет добирать вес, но его, на мой взгляд, хамоватое поведение на пресс-конференции показало, что ему пока до этого далеко. Попытки как-то спровоцировать Путина, как-то его уколоть говорят о том, что он слишком много внимания все-таки уделяет стороне политического шоу-бизнеса, чем действительно чувствует, в каком формате необходимо вести диалог с таким лидером, как Путин, потому что все-таки, на мой взгляд, это две фигуры несопоставимые», — закончил мысль Михеев.

Напомним, что политолог считает визит Путина во Францию доказательством того, что никакой изоляции России на самом деле нет, а Европа не видит возможности решать свои проблемы без России.