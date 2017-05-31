Цюрих, Швейцария, 31 мая, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Первый в истории Швейцарии обвинительный приговор за «лайк» в социальной сети вынесен судом Цюриха, сообщает France-Presse.

George Hodan Палец вверх

Обвиняемый — 45-летний житель Швейцарии. Районный суд приговорили его к штрафу в размере четырех тысяч франков за то, что он поставил «лайк» под комментарием в Facebook.

В суд на него подал общественный деятель Эрвин Кесслер. Швейцарец руководит ассоциацией, выступающей против разведения и забоя животных.

Теперешнее судебное разбирательство связано с делом, возбужденным 19 лет назад против самого Кесслера. Активиста в 1998 году суд приговорил к небольшому сроку в связи со сравнением, которые он публично сделал по поводу ритуального забоя животных евреями. Тогда он сравнил эти действия с преступлениями немецких фашистов.

Два год назад (через 17 лет после приговора) на форуме пользователи Facebook написали обвинительные комментарии в адрес Кесслера. Его обвинили в антисемитизме и фашизме. «Лайк», за который осудили 45-летнего швейцарца, был поставлен под одним из таких высказываний.