Южно-Сахалинск, 31 мая, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Власти Сахалина готовы предоставить льготы японскому бизнесу для реализации совместных проектов на Курильских островах. Об этом, как передают «Известия», заявил зампред правительства Сахалинской области Дмитрий Нестеров.

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«Для обеспечения успешной реализации проектов правительство Сахалинской области готово применить различные меры поддержки», — сказал Нестеров.

По его словам, гражданам Японии могут предоставить преференции по налогам на прибыль и имущество, а также специальные налоговые режимы и отсрочку по уплате налогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония является крупнейшим торговым партнером Сахалинской области. Годовой оборот между островным регионом и Страной восходящего солнца составляет более $4 млрд в год.

Крупные компании Японии активно участвуют в проектах по добыче углеводородного сырья на российском шельфе, в его переработке, ведут работу над проектами по строительству газовой инфраструктуры. Активно развиваются культурные и спортивные связи.