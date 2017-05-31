Японскому бизнесу предложили льготы при работе на Курилах
Южно-Сахалинск, 31 мая, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Власти Сахалина готовы предоставить льготы японскому бизнесу для реализации совместных проектов на Курильских островах. Об этом, как передают «Известия», заявил зампред правительства Сахалинской области Дмитрий Нестеров.
«Для обеспечения успешной реализации проектов правительство Сахалинской области готово применить различные меры поддержки», — сказал Нестеров.
По его словам, гражданам Японии могут предоставить преференции по налогам на прибыль и имущество, а также специальные налоговые режимы и отсрочку по уплате налогов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония является крупнейшим торговым партнером Сахалинской области. Годовой оборот между островным регионом и Страной восходящего солнца составляет более $4 млрд в год.
Крупные компании Японии активно участвуют в проектах по добыче углеводородного сырья на российском шельфе, в его переработке, ведут работу над проектами по строительству газовой инфраструктуры. Активно развиваются культурные и спортивные связи.