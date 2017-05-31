Москва, 31 мая, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ Минздраву из резервного фонда выделяются средства на закупку инактивированной вакцины против полиомиелита, сообщается на сайте правительства РФ.

Эндрю Уайет. Мир Кристины. 1948

Средства в размере 1,192 млрд рублей выделяются в рамках национального календаря профилактических прививок.

На эти средства будет закуплено 1,11 млн доз инактивированной вакцины для обеспечения мероприятий по профилактике полиомиелита.

Это позволит провести трёхкратную иммунизацию не менее 370 тыс. детей из групп риска.

Принятое решение направлено на минимизацию риска потенциальной угрозы распространения полиомиелита.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России первый случай заболевания полиомиелитом был отмечен в 2015 году. Заболевание было выявлено у 9-месячной девочки, которая вместе с родителями приехала в Иркутскую область из Таджикистана. Это был первый за 13 лет случай заболевания полиомиелитом в России. Впоследствии были выявлены еще четыре носителя вируса полиомиелита.

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