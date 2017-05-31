Москва, 31 мая, 2017, 08:27 — ИА Регнум. По словам главы компании Аслана Панеша, до конца лета 2017 года планируется импортировать до 6 тыс. тонн продукции, а в 2018 году ежегодный импорт может составить 80−90 тыс. тонн. Всего до конца 2018 года компания планирует вложить в организацию поставок $5−10 млн.

Мартирос Сарьян. Фрукты и овощи. 1934

Первые три контейнера для «Магнита» уже разгружены в порту Новороссийск — это 50 тонн томатов, баклажанов и перца. Еще 12 контейнеров с 240 тонн фруктов — персиками, абрикосами, сливами и черешней, придут до 20 июня.

В пресс-службе ритейлера подтвердили факт сотрудничества с компанией. О том, что планируется наладить импорт фруктов и овощей из Сирии «Адыг-Юрак» заявила в марте 2016 года. Импорт не удавалось наладить из-за проблем с упаковкой и, как следствие, качеством продукции.

Упаковку продукции удалось наладить на местных предприятиях из российских материалов. Кроме того, планируется создать упаковочные цеха для каждого вида овощей и фруктов.

Всего в 2016 году Россия импортировала 6,7 млн тонн овощей, фруктов и орехов на $5 млрд, из них на долю Сирии пришлось $10,5 млн (14,5 тыс. тонн). Это были, в основном, точечные поставки.