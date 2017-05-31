Москва, 31 мая, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Участниками предстоящих президентских и парламентских выборов в России смогут стать все граждане, которые изъявят такое желание и пройдут предусмотренные законом процедуры. Об этом в интервью французской газете Le Figaro заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава российского государства напомнил, что все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с Основным Законом РФ. Он подчеркнул, что со своей стороны приложит все усилия, чтобы избирательная кампания 2018 года не стала исключением.

«И я сделаю всё для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом — повторяю еще раз, в строгом соответствии с законом и конституцией», — сказал Путин.

Он пояснил, что «все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры» могут выдвигать свои кандидатуры на выборах всей уровней, если хотят этого. Отвечая на вопрос о том, будет ли Путин выдвигаться на очередной срок, президент РФ отметил, что говорить об этом преждевременно.

«Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что у Владимира Путина нет «раздумий» о предстоящих президентских выборах.

«Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий», — пояснил он журналистам.

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Напомним, очередные президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года. По данным соцопроса от 2 мая, 83% российских граждан готовы поддержать на выборах действующего главу государства Владимира Путина. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы отдать голоса 5% жителей РФ, еще 4% поддержат на выборах КПРФ Геннадия Зюганова.