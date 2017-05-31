Москва, 31 мая, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Сегодня, 31 мая, выпускники российских школ сдают ЕГЭ по математике базового уровня, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Заявления на участие в ЕГЭ по базовой математике в основной период подали около 561 тыс. участников. Для проведения ЕГЭ будут задействованы более 5 тысяч пунктов проведения экзамена.

ЕГЭ по математике разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводятся 3 часа.

Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, первые экзамены по географии и информатике и ИКТ, с которых начался основной период ЕГЭ 2017 года, прошли в штатном режиме без серьезных сбоев.

Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ, который проходил 29 мая, подали около 65,5 тысячи участников, на ЕГЭ по географии записались около 21,5 тысячи человек. Свои результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 14 июня.

Напомним, основной период ЕГЭ 2017 года проходит с 29 мая по 1 июля. Досрочный период проходил с 23 марта по 14 апреля.