Отряд Минобороны РФ вылетел в Арктику для очистки архипелага Новая Земля
Москва, 31 мая, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Отряд Минобороны РФ отправился на архипелаг Новая Земля для того, чтобы провести там экологическую очистку земли, сообщил журналистам заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
По его словам, отряд 12-го главного управления министерства обороны России состоит из 94 военнослужащих. Он вылетел самолетом военно-транспортной авиации Ил-76МД с аэродрома Чкаловский (Московская область).
Отряд прибудет на архипелаг Новая Земля для выполнения задач по очистке земель Минобороны России в Арктической зоне, сказал Булгаков.
Он уточнил, что в районе населенных пунктов Белушья губа, Рогачево, Северный будут собраны и вывезены более двух тыс. тонн лома металлов.
Также планируется рекультивировать 11,5 гектара территории и снести 59 зданий. Булгаков добавил, что в 2017 году мероприятия по очистке территорий воинских частей, гарнизонов, полигонов проводятся на архипелагах Новая Земля и Новосибирские острова, а также на других объектах в Арктической зоне.
Всего в ходе этих мероприятий будет собрано более 3,9 тыс. тонн металлолома. В 2016 году — с 1 июня по 1 октября, в Арктической зоне военнослужащие РФ собрали 6 тыс. 54 тонны лома и вывезли на материк 4 тыс.778 тонн.