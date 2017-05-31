Москва, 31 мая, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Отряд Минобороны РФ отправился на архипелаг Новая Земля для того, чтобы провести там экологическую очистку земли, сообщил журналистам заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

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По его словам, отряд 12-го главного управления министерства обороны России состоит из 94 военнослужащих. Он вылетел самолетом военно-транспортной авиации Ил-76МД с аэродрома Чкаловский (Московская область).

Отряд прибудет на архипелаг Новая Земля для выполнения задач по очистке земель Минобороны России в Арктической зоне, сказал Булгаков.

Он уточнил, что в районе населенных пунктов Белушья губа, Рогачево, Северный будут собраны и вывезены более двух тыс. тонн лома металлов.

Также планируется рекультивировать 11,5 гектара территории и снести 59 зданий. Булгаков добавил, что в 2017 году мероприятия по очистке территорий воинских частей, гарнизонов, полигонов проводятся на архипелагах Новая Земля и Новосибирские острова, а также на других объектах в Арктической зоне.

Всего в ходе этих мероприятий будет собрано более 3,9 тыс. тонн металлолома. В 2016 году — с 1 июня по 1 октября, в Арктической зоне военнослужащие РФ собрали 6 тыс. 54 тонны лома и вывезли на материк 4 тыс.778 тонн.